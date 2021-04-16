Креативний директор шоу "Голос країни" Володимир Завадюк показав емоційне фото зі зйомок з Надею Дорофєєвою

Як відомо, після розпаду дуету "Время и стекло" Надя почала сольну кар'єру і навіть зайняла одне з тренерських крісел в 11-му сезоні "Голосу". При цьому, Завадюк, який відповідає за проект, не приховує, що дуже задоволений співачкою і її роллю в шоу. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram продюсер поділився новим емоційним фото зі співачкою.

Судячи з усього, знімок зроблений під час зйомок «Голосу». Завадюк і Дорофєєва стоять на сцені, а за їх спинами видніється барабанна установка. В руках Надя тримає мікрофон. У свою чергу, Завадюк на фото буквально світиться від щастя, позуючи поруч зі співачкою.

"Ти мене хвилюєш, Надя", - підписав кадр продюсер.

У свою чергу, співачка залишила йому в коментарях смайлики у вигляді сердечок.

Підписники також відреагували на пост продюсера.

"Надя красуня", "Ну який Щасливий кіт", "ще недавно тіні пояснювався...в Ютубі навіть одружили вас", "красиві", "Надя дуже красива дівчина, і добра", - пишуть люди в коментарях до фото.

Додамо, що раніше Завадюк відгукувався про Наді дуже схвально.

"Люблю її. У шоу вона розкрилася зовсім інакше", - заявляв продюсер.

Нагадаємо, заміжньої Дорофєєвої публічно зізнався в коханні продюсер "Голосу країни": "Надя розкрилася зовсім інакше".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва в трусах і гольфах поскаржилася на свою проблему, Дантес не витримав: "Іди...".

Також Politeka писала, що чоловікові Наді Дорофєєвої Дантесу вручили похоронний вінок: кадри зухвалої витівки на "Лізі сміху".