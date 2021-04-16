"Проміняв би все зараз на поїздку до моря"

Відомий український ведучий Володимир Остапчук відверто зізнався, що мріє все кинути і відправитися на море

Шоумен поділився новим постом у своєму Instagram, в якому розповів про свою мрію. Про це пише Politeka.net. У ньому Остапчук розповів, що зараз його долає непереборне бажання відправитися до моря. А так як в Україні зараз ще явно не сезон для пляжного відпочинку, для цього йому доведеться покинути країну.

"Хочеться на море терміново, а не Ось це ось все. Став + в коментах, якщо проміняв би все Зараз на поїздку до моря, а якщо ти зараз на морі - не дратуй", - написав ведучий.

Він також поділився своїм фото з минулого відпочинку на Мальдівах. На знімку ведучий в шортах, легкій сорочці і літньому капелюсі виглядає задоволеним життям на тлі пальм і піску.

Судячи з усього, на думці про відпочинок Остапчука надихнув недавній пост його дружини, Христини Гірник, яка поскаржилася на квітневу погоду в Україні.

"Терміново міняти погоду/клімат. Поїхали на море?", - написав у коментарях до публікації ведучий.

На це його дружина відповіла: "дуже терміново!".

Підписники Остапчука також погодилися з його думками.

"дуууже хочу на море. Не була там два роки", "звичайно, вже у відпустку і на морі", "Супер фото", "Вовчик, ти як мулат прям", - пишуть люди.

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