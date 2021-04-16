Ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Євген Решетник показав свого старшого сина, похвалившись радісною подією в сім'ї

Як повідомляє Politeka.net, шоумен поділився новим постом у своєму Instagram. Він був присвячений радісній події в родині Решетника-дню народженню їх з дружиною старшого сина.

"Ванюші 8 років. Синочок, сильно тебе любимо! Ти дуже крутий! Будь завжди щасливим і коханим!", - зворушливо написав ведучий.

Він поділився фотографіями з домашнього свята, на яких його сім'я позує в повному складі. Батьки вирішили порадувати іменинника, прикрасивши кімнату яскравими кулями. Сам Ваня стоїть на самокаті, його мама і тато щасливо посміхаються, а два молодших брата демонструють дитячу невимушеність.

Привітати Решетника вирішив у коментарях і колишній» холостяк " Макс Михайлюк.

"Гришаня, з іменинником! Нехай буде здоровеньким і радує батьків!",- написав він.

Шанувальники також приєдналися до привітань.

"Найщиріші вітання імениннику", "з днем народження самого милого і прекрасного хлопчика", "з Днем народження синочка! Міцного здоров'я і життєвого везіння", "дуже красиві і щасливі. Такими і залишайтеся. Хлопчакам не вистачає сестрички", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що дружина Решетника Христина познайомилася з новим «холостяком» Михайлом Заливако. Про це свідчить фото, розміщене в Instagram телеведучого.

Бізнесмен обійняв дружину Григорія Решетника, а вона, стоячи посередині, обійняла і чоловіка, і "холостяка".

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