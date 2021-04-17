З'явився перший кадр з нового випуску "Квартал 95"
Як передає Politeka.net, фото опублікував актор Степан Казанін на своїй сторінці в Instagram.
"Шикарна заставка, ледь підсохлі декорації, оновлений формат, свіженькі фішки...
Буде все і все! І Новий гумор і старий добрий Мартинець або Боклан", - повідомив Казанін в анонсі до нового випуску.
На опублікованому кадрі в центрі уваги опинився Юрій Ткач, у якого судячи з вигляду стався напад. У номері також взяли участь Євген Кошовий та Степан Казарін.
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Раніше в мережі з'явилося кумедне фото, на якому Юрій Ткач постав в образі Біллі Айшіл.
Коміку наділи перуку, наростили нігті і навіть вставили лінзи, щоб він був більше схожий на співачку.
У такому образі актор "Квартал 95 «виступить у фіналі зоряного шоу пародій»Ліпсінк батл".
Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" зважився на зміну зовнішності і показав результат:»зробив собі операцію...".
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