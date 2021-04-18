Юлія "Зайка", яку багато хто вважає фавориткою проекту "Холостяк 11", зважилася на відверте зізнання

Як передає Politeka.net, про те, що відбувалося в останньому випуску шоу дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

У 7 випуску бізнесмен Михайло Заливако разом з дівчатами відправився в сонячний Єгипет.

Юлія уявляла собі цю поїздку зовсім не так, як сталося насправді.

Дівчатам запропонували пограти в шашки, а для тої, хто програв було покарання віддати своє побачення іншій учасниці.

"Спочатку, я вирішила, що не віддам свою зустріч з Мішею. Кінець кінцем, я ж сюди не в шашки прийшла грати! Але мені чітко дали зрозуміти, що правила є правила і вибору немає. Я бачила, як співчутливо на мене дивилися всі дівчата, шкодуючи і ховаючи мою історію з Мішею", - поділилася Юлія, яка і програла в імпровізованій партії в шашки.

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За її словами, ця подія стала для неї справжнім ударом.⠀

"Я піднялася в номер, закрилася у ванній і ридала через безвихідь і несправедливість. Чому шашки повинні відігравати вирішальну роль у наших почуттях? Сподіваюся, Міша мене зрозуміє і у нас ще буде можливість піти на побачення, і нехай воно буде таким прекрасним, щоб ми запам'ятали його назавжди", - поділилася "Зайка".

Варто відзначити, що на церемонії троянд заповітна квітка все ж дісталася Юлії, за що вона віддячила холостяка пристрасними поцілунками.

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