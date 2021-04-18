Відома українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик показала шанувальникам як насолоджується відпочинком в гамаку з чашкою кави
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram актриса і ведуча згадала, як раніше ділилася з шанувальниками своїми смачними рецептами. У цей день, Лілія нагадала, що сьогодні 17 квітня - Всесвітній день кави.
"Сонця вам в стрічку ☀️, а не Ось це все️️! Давненько ми з вами не кулінарили. Терміново виправляюся! Сьогодні Міжнародний день кави, тому відзначимо її в таке свято 🤣 зробимо кавовий чізкейк в стаканчику!", - написала Лілія і додала свій смачний рецепт чізкейку. Лілія і додала свій смачний рецепт чізкейку. Ліля уточнила, що рецепт "однаково підходить і до чаю, і до кави, і до компоту, і до келиха вина (це я вже розійшлася в фантазіях 😉)!"
Красуня прикрасила свій рецепт прекрасним фото в гамаку. У кадрі Лілія в малиновому легкому костюмчику, на руках у зірки собачка, подарована Настею Каменських. Актриса тримає скляну чашку з кавою, а обличчя Дівчина підставила під сонячні промені.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Знайшли брудним і знесиленим: мама Богдана, який загубився під Києвом, зважилася на зізнання, "я не думала, що він..."
51-річна Лопес виставила напоказ потужні стегна в сукні з нереальними розрізами: "Сила, якою володіє..."
Сімейний портрет Винника з Таюне та їх крихіткою переполошив українок: "Щастя вам!"
51-річна Лопес обтягнула підкачаний "горіх" занадто вузькими лосинами: "Ох, хороша..."
Шанувальники не втомлюються захоплюватися своєю фавориткою. Вони тут же відгукнулися і прокоментували знімок Лілі, а також подякували за прекрасний рецепт:
"Чудових вихідних!🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈", "Кайф❤️", "Як гарно😍❤️","Лілічка ви супер❤️❤️❤️", "Дякую за рецепт. Він якраз в тему ❤️❤️❤️❤️", "Чарівна красунечка ❤️❤️❤️", "Дуже красива 😍 дякую за рецептик❤️", "😂😂😂 сама не вживаєте, а нас підбиваєте...😂 😂 😂 ",- прокоментували шанувальники.
Варто сказати, що в коментарях також згадали, що Всесвітній день кави 1 жовтня. Однак це свято відзначають кілька разів на рік і 17 квітня - один з таких днів.
Нагадаємо, що Лілія Ребрик порівняла Мальдіви і Україну, наочно показавши рідну красу: "не скаржимося!"
Як повідомляла Politeka, Ребрик побешкетувала з ефектною подружкою, приспустивши сукню на камеру: "це традиція…»
Також Politeka писала, що "вагітна" Лілія Ребрик змусила Крутоголова з " Дизель шоу «верещати від захвату:»він говорить...".