Відома українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик показала шанувальникам як насолоджується відпочинком в гамаку з чашкою кави

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram актриса і ведуча згадала, як раніше ділилася з шанувальниками своїми смачними рецептами. У цей день, Лілія нагадала, що сьогодні 17 квітня - Всесвітній день кави.

"Сонця вам в стрічку ☀️, а не Ось це все️️! Давненько ми з вами не кулінарили. Терміново виправляюся! Сьогодні Міжнародний день кави, тому відзначимо її в таке свято 🤣 зробимо кавовий чізкейк в стаканчику!", - написала Лілія і додала свій смачний рецепт чізкейку. Лілія і додала свій смачний рецепт чізкейку. Ліля уточнила, що рецепт "однаково підходить і до чаю, і до кави, і до компоту, і до келиха вина (це я вже розійшлася в фантазіях 😉)!"

Красуня прикрасила свій рецепт прекрасним фото в гамаку. У кадрі Лілія в малиновому легкому костюмчику, на руках у зірки собачка, подарована Настею Каменських. Актриса тримає скляну чашку з кавою, а обличчя Дівчина підставила під сонячні промені.

Шанувальники не втомлюються захоплюватися своєю фавориткою. Вони тут же відгукнулися і прокоментували знімок Лілі, а також подякували за прекрасний рецепт:

"Чудових вихідних!🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈", "Кайф❤️", "Як гарно😍❤️","Лілічка ви супер❤️❤️❤️", "Дякую за рецепт. Він якраз в тему ❤️❤️❤️❤️", "Чарівна красунечка ❤️❤️❤️", "Дуже красива 😍 дякую за рецептик❤️", "😂😂😂 сама не вживаєте, а нас підбиваєте...😂 😂 😂 ",- прокоментували шанувальники.

Варто сказати, що в коментарях також згадали, що Всесвітній день кави 1 жовтня. Однак це свято відзначають кілька разів на рік і 17 квітня - один з таких днів.

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