Популярна співачка Надя Дорофєєва влаштувала оригінальну фотосесію з колегою на шоу "Голос"

Як стало нещодавно відомо, співачка знову стала однією з членів журі на шоу «Голос». Тепер зірка буде боротися тепер за перемогу разом з Іллею Ніколаєнко і Сергієм Лазановським. Колега зірки ігор Кириленко з цього приводу вирішив поділитися стильними фото, на яких разом з Надею позував на червоному тлі.

А також відповів з приводу питання співпраці зі співачкою:» у цьому сезоні ми з nadyadorofeeva курирували її команду учасників, підбирали репертуар і з'єднували непоєднуване", - зауважив Ігор.

Також він сказав, що це було для нього честю: «Коли я познайомився з учасниками, чесно кажучи, офігів від їх рівня підготовки та професіоналізму. Я дуже радий що нам з Надею вийшло втілити більшу частину наших ідей і вони реально класно спрацювали-тут є і Димна Суміш, і моя улюблена нойз реп Група @clppng і багато-багато інших класних і еклектичних моментів».

Фанати відреагували на пост, підмітивши також і вдалі образи самих колег по сцені:

"Всі дуже круті; Поважуха 💪; обожнюю; тримаю кулаки. І спасибі тобі; Ух ти 👍" »

До цього Дорофєєва опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких відверто висміяла чоловіка.

Парочка перебувала в спальні, коли Надя побачила на екрані телевізора свого коханого в незвичному вигляді, на одній з його минулих робіт. Ще до весілля з Дорофєєвою Володимир був одним з провідних кулінарного тревел-шоу "Їжа, я люблю тебе".

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