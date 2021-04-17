Стало відомо, які виплати отримують українські пенсіонери

Як передає Politeka.net, детальну статистику надали в ПФУ.

Так, станом на 1 квітня 2021 року, середня пенсія по Україні становить 3,7 тисячі гривень.

Найбільше отримують кияни - 5,1 тис. грн. У Тернопільській області розмір пенсії складає всього 2,8 тис.грн.

Військова пенсія-5,6 тис. грн. Виплати по інвалідності становлять 2,8 тис.грн. А ось найбільшою пенсією можуть похвалитися судді - 77,3 тисячі гривень.

У ПФУ уточнили, що понад 70 тисяч гривень отримують 3556 колишніх суддів.

Раніше ми повідомляли, що з отриманням пенсій на дому покінчено. Українців чекає нововведення вже цієї осені.

Так, з 1 вересня майже всі пенсії будуть виплачуватися на банківські картки. До цього часу кожен громадянин України може вибрати той банк, який подобається йому найбільше.

У Мінсоцполітики уточнили, що особи з інвалідністю І групи, особи, які потребують спецуході після укладення медкомісії, особи, старше 80 років і одержувачі соцдопомоги, які не мають права на пенсію продовжать отримувати пенсії вдома.

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