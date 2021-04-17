Один з головних "холостяків" України Макс Михайлюк поділився трепетними моментами підготовки до головної події в житті - пологам своєї обраниці Даші Хлистун

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Макс розмістив фото, на якому позує разом зі своєю вагітною дружиною.

У кадрі Макс сидить, а Даша лежить на диванчику, поклавши голову йому на ногу. Макс надів чорну сорочку і штани, а Даша червоне атласне платтячко. Однією рукою Макс притримує за животик свою кохану, а іншу приклав до голови Даші.

Майбутня матуся розслабилася в руках свого чоловіка і спокійно лежить, спрямувавши погляд на Макса.

У своєму пості Максим розповів, що готується, як і його кохана, до партнерських пологів. Макс заявив, що в школі при пологовому будинку навчають бути справжніми батьками для майбутньої дитини. А також допомогти майбутній матусі легко народити.

"Кожній майбутній мамі важлива підтримка і опора на пологах, тому в цей недільний день я освоюю теорію в онлайн-школі майбутніх батьків", — написав Макс сплутавши дні тижня.

Також Екс-холостяк розповів, що кожній матусі потрібна підтримка, і нею може стати хто завгодно, головне, щоб майбутня мама довіряла цій людині.

"Бути присутнім на пологах може, як чоловік, так і мама, сестра або близька подруга – головне, це має бути людина, якій ви довіряєте і яка зможе вас підтримати в найвідповідальніший момент", — уточнив Михайлюк.

Шанувальники підтримали Макса, а також уточнили, що сьогодні – субота. Першою помітила недобре дружина Михайлюка-Даша.

"Макс, сьогодні субота", - написала дівчина.

Інші шанувальники відзначили, як здорово, що Макс підтримує свою кохану в такий важливий момент: "дуже рада за вас😍 🔥❤️", "дуже красиві 😍 😍 будете дуже хороша сім'я🔥❤️", "Максим, я слідкую за вами з першого випуску "холостяк",ви справжній чоловік і тому, Даша може не хвилюватися на пологах - у неї найкраща підримка👏", "Максим ви молодець, що підтримуєте душу. Легких вам родів🤗 🤗 🤗".

Як відомо, після шоу "Холостяк" Михайлюк досить швидко розлучився з його переможницею Дашею Ульяновою і знайшов нову кохану – модель Дарину Хлистун. Зараз красуня чекає появи на світ їх первістка, тому Макс багато часу проводить з нею і регулярно ділиться їх спільними фото.

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