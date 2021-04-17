Австрійський співак Томас Нойвірт, переможець "Євробачення", який прославився під псевдонімом Кончіта Вурст, показав епатажні фото з артистом Мартіном Зерзою
Як передає Politeka, відповідні фото з'явились на сторінці Кончіти у соцмережі.
Так, артист запостив підбірку світлин, де він позував разом зі своїм приятелем Зерзою. При цьому Томас Нойвірт обрав для фотосесії традиційно дуже епатажний та яскравий образ.
Артист позує у кріслі з келихом у руці, закинувши ногу на плече товариша. На Кончіті можна побачити яскравий купальник, колготки у сіточку і червоні ботфорти на підборах. Також співак доповнив свій образ сережкою у вигляді хреста.
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У коментарях артиста засипали компліментами, а особливу увагу фоловерів привернули його яскраві червоні чоботи.
"Чоботи - вогонь", "Мені подобаються ці високі червоні чоботи", "О боже, я в захваті від купальниа", - пишуть у коментарях.
Томас Нойвірт народився 6 листопада 1988 року. Ще будучи підлітком, він почав перевдягатися в жінку, а також помітив свої нетрадиційні смаки. Хлопець піддавався насмішкам через свої особливості і вирішив, що присвятить життя боротьбі за рівноправність людей.
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