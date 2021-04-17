Телеведуча Катя Осадча любить хвалитися оригінальними луками перед своїми шанувальниками в Instagram

Популярна телеведуча звикла подорожувати не тільки по країні, а й закордоном в рамках шоу «Світське життя», Катерина змінює свої образи в кожному ефірі, тому звикла бути в центрі уваги. Цього разу телеведуча показала, як прогулювалася в лісі в перерві між зйомками.

За словами Осадчої, вона була рада вибратися в дощовий ліс, незважаючи на те, що подорож була в рамках роботи. Позувала телеведуча у вузьких темно-синіх джинсах, гумових чоботях, сірому гольфі з високим коміром і салатовій теплій кофті. Незважаючи на простий лук, виглядала струнка зірка вельми привабливо.

"Коли вибрався у весняний ліс, але на зйомку :) а що ви робите цієї дощової суботи? # Весна # весна2021», - написала Катерина під постом.

Фанати відразу відповіли:

"У лісі в будь-який час року прекрасно 😍; Прогулянка по мокрому весняному місту, по своєму прекрасна!; Сидимо вдома з чаєм, оладками і в обіймах собаки); Катя начебто вагітна; а де капелюх від Багінського?); Це у вас дощ) а у нас сонячно) 🌞; красива😍; а в Одесі сонячно і тепло😊; обожнюю хвойний ліс🤗».

Зазначимо, 50-річний Горбунов і 37-річна Катя Осадча в шлюбі вже чотири роки. Пара виховує сина. Як відзначають знайомі зірок, і Юрій, і Катя сильно змінилися після одруження. Друзі зізнаються, що парочка дуже добре впливає один на одного. По тому, скільки часу зірки проводять разом видно, що в їхній родині панує любов.

Катя і Юрій дуже люблять проводити час разом. Вони часто подорожують і діляться з шанувальниками кадрами з відпочинку. У себе в Instagram Юрій вирішив згадати один з таких приємних моментів.

Нагадаємо, що Горбунов дав привід для заздрості, показавши, як коротає вечори без Осадчої: "нехай зігріє...".

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