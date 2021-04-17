Українська актриса і дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала себе після операції
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Саліванчук у соцмережі.
Так, дружина відомого продюсера записала сторіс, у яких розповіла, як пройшла операція, та як вона почувається.
"Ну що, друзі, мені це зробили. Думали вставити два кейчі, але вставили один - достатньо. Вирізали мою грижу, я ось така вся припухла після анестезії, але щаслива і здорова, руку вже відчуваю, занеміння вже зникло", - розповіла вона.
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А ось щодо стану шиї Саліванчук поки що не змогла нічого прокоментувати.
"З шиєю ще не зрозумію, тому що у мене стоїть цей комірець - ви бачите. Я не можу його знімати декілька днів", - поділилась вона і подякувала всім за підтримку.
На наступній сторіс дружина продюсера розповіла, що все вже позаду, і вона цьому дуже рада.
"Як же круто розуміти, що вже все позаду. Це просто неймовірно", - сказала вона.
Втім, без казусів, за словами Саліванчук, все ж не обійшлося.
"Ну, звісно, у мене без пригод не обійшлося. Медсестричка, яка ставила катетер, не влучила у вену. Ось бачите, як набрякла рука", - розповіла вона.
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