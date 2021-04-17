Відома пара Позитив з "Время и Стекло" і підопічна Потапа Мішель Андраде, яким приписують романтичні стосунки, підігріли чутки про можливий роман

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Позитив, Олексій Завгородній, показав кілька кадрів в авто з Мішель Андраде. Олексій показав Мішель, яка розпаковує пакет з продуктами прямо в машині.

"Що ти робиш?"- запитав Позитив. На що Мішель розгублено відповіла "нічого" і засміялася.

На відео спільної поїздки в авто парочка весело сміється і відчуває себе чудово. Відомо, що Олексій, після розпаду групи" Время и Стекло " заспівав вже кілька фітів з Мішель Андраде.

Це саундтрек до фільму "100 тисяч хвилин", а також "не жартуємо", — проте останній трек ще не з'явився в мережі, а Позитив розмістив тільки невеликий уривок. також вони удвох знімалися як со-ведучі в одному з ефірів ювілейного випуску"Орел і решка".

Цього разу Позитив показав, що він проводить час з Мішель навіть поза роботою над треками.

У кадрі Мішель намагається відкрити щось витягнувши з пакета.

Після розпаду групи " Время и Стекло "Надя Дорофєєва вже почала свою сольну діяльність, випустивши кліп"Gorit". У той же час Позитив заспівав пісню з Мішель Андраде "за сто тисяч секунд".

Крім того, стало відомо, що Позитив розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук, і активно співпрацює з підопічною Потапа Мішель Андраде. У своїх сторіс Мішель часто можна побачити в його невеликих відео-історіях.

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