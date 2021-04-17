Зірки шоу" Холостячка " Андрій Рибак, Олексій Тригубенко та Євген Євтушенко показали, як проводять час разом за жартами

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Андрій Рибак розмістив відео на якому троє молодих людей, які" билися " за серце Ксенії Мішиної показали, як весело проводять разом час. При цьому Андрій зняв кадри, коли жартує з хлопцями, показуючи "фокус".

Рибак каже: "Хлопці, зараз я вам покажу дуже складний фокус. Дивіться, коли я клацну пальцями, то ви назавжди забудете, що ви геї", і не давши сказати і слова молодим людям клацає пальцями.

Обурений Олексій хоче було уточнити, що вони і не були ніколи геями, але Євген перебиває його, всі троє просто "вмирають" зі сміху, звичайно ж піднявши настрій своїм шанувальникам.

"Чому це так смішно😂😂😂😂 особливо, коли регоче Женя 😂😂😂😂", "здається на Льоші спрацювало хаахахахахаха", "Це дуже смішно 😂😂😂", "Обожнюю вас❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥😂😂😂", "Як завжди смішно😂😂😂🙈🙊", "Ой чудики які, такі позитивні😢😢😢😢😂😂😂🔥🔥🔥🔥", "Спрацювало, не спрацювало👏головне весело💪 гі гі😂", "Блін, я їх обожнюю 😂🔥", - написали шанувальники Рибка.

А ось і саме відео:

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