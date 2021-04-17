Український шоумен, телеведучий і продюсер Юрій Горбунов показав, як проводить час зі своїм сином у вихідний день
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Горбунова у соцмережі.
Так, в акаунті телеведучого з'явилось відео, на якому він показав суботні розваги свого сина Івана.
"Яка найбільша розвага для дитини у вихідний день? Це маркет! Так по ескалатору ми його щовихідних ловимо", - поділився Горбунов.
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На опублікованих кадрах можна побачити, як маленький Іван з радістю біжить по ескалатору наверх, а Юрій стоїть з візком різних покупок та знімає, як син бешкетує.
Потім він перевів камеру на себе та підморгнув фоловерам. Слід також зазначити, що Юрій сумлінно дотримується карантинних обмежень і перебуває під час шопінгу у захисній масці.
Як відомо, Юрій Горбунов був одружений з колишньою актрисою балету івано-франківського театру Людмилою, старшою за нього на 10 років. У 2011 році став дідусем — донька Ксенія народила онуку Поліну. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року в подружжя народився син Іван - зараз хлопчику вже чотири роки.
Нагадаємо, що Горбунов дав привід для заздрості, показавши, як коротає вечори без Осадчої: "нехай зігріє...".
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