Український шоумен, телеведучий і продюсер Юрій Горбунов показав, як проводить час зі своїм сином у вихідний день

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Горбунова у соцмережі.

Так, в акаунті телеведучого з'явилось відео, на якому він показав суботні розваги свого сина Івана.

"Яка найбільша розвага для дитини у вихідний день? Це маркет! Так по ескалатору ми його щовихідних ловимо", - поділився Горбунов.

На опублікованих кадрах можна побачити, як маленький Іван з радістю біжить по ескалатору наверх, а Юрій стоїть з візком різних покупок та знімає, як син бешкетує.

Потім він перевів камеру на себе та підморгнув фоловерам. Слід також зазначити, що Юрій сумлінно дотримується карантинних обмежень і перебуває під час шопінгу у захисній масці.

Як відомо, Юрій Горбунов був одружений з колишньою актрисою балету івано-франківського театру Людмилою, старшою за нього на 10 років. У 2011 році став дідусем — донька Ксенія народила онуку Поліну. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року в подружжя народився син Іван - зараз хлопчику вже чотири роки.

Нагадаємо, що Горбунов дав привід для заздрості, показавши, як коротає вечори без Осадчої: "нехай зігріє...".

Як повідомляла Politeka, щасливий Горбунов похвалився початком гарячої пори, розлютивши мережу: «гроші не пахнуть...».

Також Politeka писала, що Горбунов засвітив закулісся "Голосу країни", що не показують глядачам: "Сумненько від цього".