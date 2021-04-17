Телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників зізнанням про свою участь в "Ліпсінк Батл"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію фоловерів, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. А нещодавно на сторінці проекту "Ліпсінк Батл" в соцмережі опублікували кумедний фотоколаж з Лесею, в якому вона з'явилася в образі для нового ефіру.

На колажі зліва можна побачити знімок відомої української співачки Раїси Кириченко, А праворуч, власне, Леся, яка повторила її образ. Як видно, телеведучу здорово змінили, щоб зробити схожою на відому артистку. Так, на знімку видно, що вона одягла яскраве вбрання, а на її голові, схоже, перуку з темним волоссям і високим начосом, доповнює образ фірмова посмішка телезірки.

У підписі до фотографії йдеться: "Проти Даші Петрожицької батлуватиме в суперфіналі Леся Нікітюк. Телеведуча боротиметься за оплески глядачів у абсолютно несподіваному амплуа – української співачки Раїси Кириченко і "заліпсить" пісню "Я – козачка твоя". Будеш підтримувати Лесю?". Звичайно ж користувачі почали активно обговорювати нову публікацію, засинаючи Нікітюк компліментами і захопленими коментарями.

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