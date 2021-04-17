Українська реп-виконавиця Alyona Alyona продовжує публікувати провокаційні знімки, копіюючи всесвітньо відомих моделей і співаків, їх пози, одяг і вираз обличчя

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Alyona Alyona розмістила чергове фото, на якому позує в образі Біллі Айліш з нагородами в обох руках. Нагадаємо, співачка таким чином привертає увагу до свого нового альбому Galas, який вийшов у квітні, і поступово набирає популярність в мережі.

Цього разу співачка підняла питання заздрості і знецінення чужої творчості і досягнень.

"Коли чиюсь працю винагороджують - я чую галас!",- почала свій пост співачка. Дівчина розповіла випадок, коли вирішила розіграти 5 ляльок ручної роботи серед танцюючих дітей. Їй прислали безліч відео, і вона вибрала переможців на свій розсуд, "за що була максимально засуджена".

"Не всі змогли прийняти той факт, що я свій смак і танці чиїх дітей мені сподобалися більше. Я б подарувала всім, але у мене було всього 5. Такі умови конкурсу", - написала дівчина.

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"Мене звинувачували в підкупі; в тому, що переможці - мої знайомі або родичі; в тому, що всі заздалегідь замовлені було; в тому, що ляльки фейк і нічого я нікому не прощу ... А тепер уявімо, що відбувається на глобальному рівні країни. Вчителька біології доносила інформацію учням в реп-форматі, отримала нагороду і її» попросили " з роботи. Люди часто не приймають чиїх досягнень, знецінюють їх ще й засуджують за їх отримання.", - написавши Alyona Alyona.

Шанувальники, які вже чекають нових перевтілень, захоплено сприйняли перевтілення Alyona Alyona в відому співачку, а ті, хто любить читати її Тексти, погодилися, що в світі багато несправедливості, і прикро, коли твоя праця знецінюють.

"Клас🔥", " Крутяк, мала👍 🏻 👍 🏻 👍 🏻", " Боже, яка ти Крута! Дякую!🔥 ❤ ️ ", "Вав як круто ❤️", " а ти просто супер!!!👍 ", "На жаль, така ми нація (а ви крута!👏 ", "Ви дуже гарна❤️", " Не в курсі цієї історії про конкурс. Дуже розсмішили звинувачення в підкупі і блату, коли мова йде про П'ЯТЬ ляльок🤦 🤣. Бл ..., прям бачу відкати і таємні змови на рівні державних тендерів😂 😂 😂", - написали шанувальники.



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