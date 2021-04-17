Відома українська ведуча Марічка Падалко показала своє фото без жодної косметики і фотошопу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Падалко у соцмережі.

Так, зірка телеканалу "1+1" вирішила підтримати ініціативу "Покажіть нас" та продемонструвала два фото - оригінал і заретушоване.

"Раніше вони приходили з фотографіями зірок, тепер - зі своїми, тільки зміненими фотошопом, і хочуть мати подібний вигляд у реальному житті" - так на моє запитання про сьогоднішні тренди у пластичній хірургії відповів відомий спеціаліст на презентації книги, на яку я ходила прямо перед карантином", - розповіла Падалко.

Вона наголосила, що сьогодні цифровий світ дозволяє "розважатися" зі своїм обличчям, і спокуса виставляти свої "смачно відредаговані" фото - величезна.

"Я теж хотіла випробувати на собі кілька місяців тому на своє 45-річчя і виставити "красиве" фото. Косметики в той день у відпустці не було, тому завантажила на телефон редактор зображень. І що виявляється! Абсолютно всі обличчя він підганяє під однакові стандарти без урахування особливостей кожної людини - всім робить більші губи, крупніші зуби (не думала, що крупні зуби вважаються "красивішими"), впалі щоки і великі очі. Тому погравшись кілька годин у "голівудську диву", я видалила на телефоні редактор і залишила нередаговане фото", - поділилася телеведуча.

Вона також порадила фоловерам "погратися" з фотошопом і усвідомити, що це не ви - і виставити своє справжнє фото під хештегом #покажітьнас.

Слід зазначити, що у коментарях безліч фоловерів зазначили, що фото Марічки без редагування виглядає набагато більш живим і ефектним.

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