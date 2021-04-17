Українська співачка Тіна Кароль засяяла від щастя з маленькою дівчинкою на руках
Як передає Politeka.net, зворушливе фото з'явилося на фан-сторінці артистки в Instagram. На знімку Тіна тримала дитину на руках, тісно притиснувши її до себе. Співачка посміхалася і закрила очі від задоволення.
"Тіна з племяшкою", - підписали фото автори аккаунта.
Як відомо, у Кароль є старший брат Станіслав Ліберман. Саме його дочку Тіна тримала на руках. Сама зірка виховує сина.
У коментарях співачці залишили масу приємних слів і відгуків.
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"Як це мило", "Тінусі дуже потрібна донечка", "Передоз милоти", "їй так не вистачає своєї дівчинки, дочки", "так і померти можна від милоти", "дві цукерки"," Ех... Щось Дан погано старається", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що в одному з інтерв'ю Тіна зізнавалася, що хоче дочку від коханого чоловіка. Вона заявила, що потрібно відкритися цьому бажанню і думці, яка постійно до неї приходить. Артистка додала, що готова на удочеріння, якщо це не станеться з коханою людиною.
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