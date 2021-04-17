Українська співачка Тіна Кароль засяяла від щастя з маленькою дівчинкою на руках

Як передає Politeka.net, зворушливе фото з'явилося на фан-сторінці артистки в Instagram. На знімку Тіна тримала дитину на руках, тісно притиснувши її до себе. Співачка посміхалася і закрила очі від задоволення.

"Тіна з племяшкою", - підписали фото автори аккаунта.

Як відомо, у Кароль є старший брат Станіслав Ліберман. Саме його дочку Тіна тримала на руках. Сама зірка виховує сина.

У коментарях співачці залишили масу приємних слів і відгуків.

"Як це мило", "Тінусі дуже потрібна донечка", "Передоз милоти", "їй так не вистачає своєї дівчинки, дочки", "так і померти можна від милоти", "дві цукерки"," Ех... Щось Дан погано старається", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що в одному з інтерв'ю Тіна зізнавалася, що хоче дочку від коханого чоловіка. Вона заявила, що потрібно відкритися цьому бажанню і думці, яка постійно до неї приходить. Артистка додала, що готова на удочеріння, якщо це не станеться з коханою людиною.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль похвалилася відмінною фігуркою в сукні на бретельках, в якій вона з'явилася на зйомках «Голосу».

Нагадаємо, що Тіна Кароль дала українцям привід всерйоз хвилюватися за її життя: "Кому писати, щоб її туди не пускали?".

Як повідомляла Politeka, страждаючій безсонням Тіні Кароль доводиться терпіти біль на "Голосі країни":"це кошмар".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль видала, що буде з її підопічними після "Голосу країни": "я все можу".