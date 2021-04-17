У Британії попрощалися з чоловіком королеви Єлизавети ІІ принцом Філіпом, який помер на 99-му році життя

Як передає Politeka.net, принц Філіп помер 9 квітня, до свого 100-річчя він не дожив кілька місяців. Церемонія прощання з герцогом Единбурзьким пройшла вранці 17 квітня. На ній була присутня вся королівська сім'я, включаючи королеву Єлизавету ІІ, її дітей та онуків. На похорон із США прилетів принц Гаррі. А ось його дружина Меган Маркл, яка чекає другу дитину, прилетіти не змогла. За офіційною версією, літати їй заборонив лікар.

Варто відзначити, що церемонію прощання з принцом транслювали онлайн. Британці, які сумують про смерть чоловіка королеви, могли спостерігати за всім з дому. Через пандемію коронавірусу попрощатися з герцогом змогли лише найближчі. У мережі відразу ж з'явилися фото королеви і її рідних, які провели принца Філіпа в останній путь. Королева супроводжувала процесію на машині, а діти і онуки Філіпа йшли за труною. У заході також брали участь понад 730 військовослужбовців.

Судячи з фото, королева Єлизавета II, як і інші родичі, тримала себе в руках.

The Queen wears Queen Mary’s Richmond Brooch, inherited from her grandmother, at the funeral of her husband of 73 years, Prince Philip. #DukeofEdinburgh pic.twitter.com/5NCoL6YJT6 — Majesty/Joe Little (@MajestyMagazine) April 17, 2021

Prince William & Prince Harry walk in the processional honoring their grandfather, Prince Philip, before he's laid to rest. ❤️ pic.twitter.com/b1gJ1alj7B — E! News (@enews) April 17, 2021

Нагадаємо, що розчавлений горем принц Гаррі, виїхавши від вагітної Меган Маркл, поділився переживаннями: "буде дуже не вистачати".

Як повідомляла Politeka, королева Єлизавета II вирішила порушити традицію на похоронах чоловіка:"все через принца Гаррі".

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