У Британії попрощалися з чоловіком королеви Єлизавети ІІ принцом Філіпом, який помер на 99-му році життя
Як передає Politeka.net, принц Філіп помер 9 квітня, до свого 100-річчя він не дожив кілька місяців. Церемонія прощання з герцогом Единбурзьким пройшла вранці 17 квітня. На ній була присутня вся королівська сім'я, включаючи королеву Єлизавету ІІ, її дітей та онуків. На похорон із США прилетів принц Гаррі. А ось його дружина Меган Маркл, яка чекає другу дитину, прилетіти не змогла. За офіційною версією, літати їй заборонив лікар.
Варто відзначити, що церемонію прощання з принцом транслювали онлайн. Британці, які сумують про смерть чоловіка королеви, могли спостерігати за всім з дому. Через пандемію коронавірусу попрощатися з герцогом змогли лише найближчі. У мережі відразу ж з'явилися фото королеви і її рідних, які провели принца Філіпа в останній путь. Королева супроводжувала процесію на машині, а діти і онуки Філіпа йшли за труною. У заході також брали участь понад 730 військовослужбовців.
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Судячи з фото, королева Єлизавета II, як і інші родичі, тримала себе в руках.
Нагадаємо, що розчавлений горем принц Гаррі, виїхавши від вагітної Меган Маркл, поділився переживаннями: "буде дуже не вистачати".
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