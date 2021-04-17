Чоловік знаменитої української балерини і судді шоу «Танці з зірками» Катерини Кухар збентежив її непристойними розмовами про мавп

Як передає Politeka.net, зоряне сімейство зараз відпочиває на Шрі-Ланці і ділиться своїми враженнями і яскравими фото. Як відомо, в цій екзотичній країні дуже багато тварин, за якими цікаво спостерігати.

У себе в Instagram Кухар опублікувала цілу серію відео з мавпочками, які сиділи на даху будинку, недалеко від того місця, де відпочивала балерина. Катерина стала знімати тварин і обговорювати з чоловіком їх поведінку.

"Боже, скільки любові в цих вишукуваннях. Дивіться, як вона трепетно і ретельно це робить. Цікаво, що вона буде робити, коли знайде їх", - зазначила Кухар.

"З'їсть", - втрутився в міркування Олександр Стоянов.

"Не підказуй. Це романтична пара", - відповіла балерина.

"Коли вона знайде паразитів, вона спочатку їх з'їсть, а потім займеться з ним любов'ю, тому що він вже чистенький", - пожартував Стоянов, чим збентежив свою дружину.

"Господи, про що ти думаєш", - прокоментувала слова чоловіка Кухар і знову переключилася на спостереження за мавпами.

Пізніше Кухар пожартувала, що дітей від екранів прибирати не варто, тому що нічого непристойного на відео не буде.

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