Син відомого хореографа Григорія Чапкіса, судді "Танців з зірками", показав свої досягнення в США
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Грег Чапкіс розмістив кілька фотографій з командою, яка виконувала танець під керівництвом Грега. Син 91-річного хореографа створив феєричний танець у стилі хіп-хоп для хіта Daddy Yankey "Problema".
Розмістивши фото з командою, яка представляла танцювальний номер, а це в основному дівчата, Грег написав:
"Робота в команді-найкраща робота Я дуже вдячний за такі моменти, коли мене оточує так багато дивовижних однодумців ❤️ цього року Latin American Music Awards @latinamas було неймовірно. Дуже дякую. Ми зробили це, і я буду завжди зберігати ці спогади. До скорого".
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Не так давно Грег розповідав про те, що хвилюється про стан здоров'я свого батька, який нинішньої зими перехворів запаленням легенів.
Після трьох госпіталізацій, перенесених менш ніж за пів року, і реанімації Григорій Чапкіс серйозно здав. Судячи зі свіжих кадрів, навіть пересуватися і говорити йому було нелегко.
Син Григорія Чапкіса 42-річний хореограф проживає в США, в Сан-Франциско. Він відкрив свою школу танців Chapkis Dance, де викладає хіп-хоп.
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