Син відомого хореографа Григорія Чапкіса, судді "Танців з зірками", показав свої досягнення в США

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Грег Чапкіс розмістив кілька фотографій з командою, яка виконувала танець під керівництвом Грега. Син 91-річного хореографа створив феєричний танець у стилі хіп-хоп для хіта Daddy Yankey "Problema".

Розмістивши фото з командою, яка представляла танцювальний номер, а це в основному дівчата, Грег написав:

"Робота в команді-найкраща робота Я дуже вдячний за такі моменти, коли мене оточує так багато дивовижних однодумців ❤️ цього року Latin American Music Awards @latinamas було неймовірно. Дуже дякую. Ми зробили це, і я буду завжди зберігати ці спогади. До скорого".

Не так давно Грег розповідав про те, що хвилюється про стан здоров'я свого батька, який нинішньої зими перехворів запаленням легенів.

Після трьох госпіталізацій, перенесених менш ніж за пів року, і реанімації Григорій Чапкіс серйозно здав. Судячи зі свіжих кадрів, навіть пересуватися і говорити йому було нелегко.

Син Григорія Чапкіса 42-річний хореограф проживає в США, в Сан-Франциско. Він відкрив свою школу танців Chapkis Dance, де викладає хіп-хоп.

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