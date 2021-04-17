Відома українська актриса Ольга Сумська вирішила прогулятись під дощем та показати шанувальникам важливі для неї місця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.

Ольга пройшлася вулицями Києва та з теплотою в душі пригадала свої студентські роки.

Так, Сумська прогулялась навколо Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого та поділилась своїми емоціями з фоловерами. При цьому настрій артистці не зіпсували навіть не найсприятливіші погодні умови.

"Вирішила сьогодні прогулятися рідними місцями. Боже, скільки тут уже пройдено! Ярвал, університет імені Карпенка-Карого, Львівська площа... Це просто насолода! Навіть в дощик", - зізналась Сумська.

Слід зазначити, що хоч артистка і перебувала на вулиці, і довкола не було людей, вона все ж була у масці.

Також на відео можна помітити, що на Ользі мінімум косметики, а дощик зробив волосся більш об'ємним і трохи "пухнастим".

Як відомо, у 1987 році Ольга Сумська закінчила акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

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