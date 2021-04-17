Відомий український співак і композитор Макс Барських нарешті з'явився у соцмережі після відносно довгого "мовчання"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста в Instagram.

Так, барських опублікував нове фото, зроблене у Нью-Йорці.

"Добрий ранок у Нью-Йорку. Йду снідати", - написав він.

Нове фото зроблено знизу, тож, крім самого артиста, на знімку можна побачити захоплюючі нью-йоркські хмарочоси і похмуре небо.

Слід зазначити, що попередній пост співак публікував ще 9 квітня, тож фоловери зізнались, що вже встигли скучити за Максом.

"Ну нарешті! Скучили ж", "Макс красунчик", "Та невже", "Доброго ранку, Макс! Ми скучили! Плідного тобі дня", "Хмарочоси, хмарочоси, а я маленький такий... Смачного, Макс! І гарного дня!", "Америка, відпочинок - це добре", - пишуть у коментарях.

Також у сторіс Макс Барських поділився кадрами нічного Нью-Йорку.

Раніше ми писали, що Макс Барських поділився кадрами зі зйомок кліпу, який знімали в пустелі. Шанувальники розхвалили ідею пісні і її реалізацію, над якою працювали справжні професіонали. Також фоловери зазначили, що з нетепінням чекають на новий кліп.

Нагадаємо, що Макс Барських у шкірі влаштував переполох на сцені, змусивши фанаток пищати від захвату: «неземний...».

Як повідомляла Politeka, сміливий Макс Барських в шкірі розбурхав кадром з Аланом Бадоєвим:"зробили бутерброд".

Також Politeka писала, що змінений зовні Макс Барських довів до мурашок кадрами, як в "Матриці": "Два божевільних...".