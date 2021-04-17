Відома українська зірка Наталка Денисенко , зірка серіалу "Кріпосна", показала, як проводить дозвілля

Як пише Politeka.net , Наталка Денисенко вже давно стала популярною актрисою, підкоривши серця фанатів остаточно після серіалу"кріпосна". Дівчина активно веде Instagram, додатково підігріваючи інтерес до своєї персони. Так, цього разу актриса показала, як приймає ванну з піною. Дівчина закрила очі від задоволення, насолоджуючись процесом.

"У таку погодку потрібно тільки так, а не ось це ось все. Сходити в душ або ванну для мене це стовідсотковий спосіб "народитися заново"! Як би я не втомлювалася, але після 40-хвилинних водних процедур я виходжу щаслива і любляча весь світ. Тому моя порада: важливо знайти якесь заняття, яке 100% може Вам швидко допомогти прибирати негатив і робити вас щасливими – це рецепт щасливого життя. Але іноді звичайно, бувають дні, коли мені доводиться жити у ванні. Є у вас такий спосіб? Ну ж бо, діліться", — написала Денисенко під фото.

Фанати відразу почали коментувати публікацію: "У мене в'язання гачком. Але у ванні посидіти теж люблю. І після неї чай з м'ятою і шматочком рафінаду", "А я в таку погоду люблю робити собі подарунки. Тим більше зараз онлайн замовляти простіше нікуди", "Красуня", "Королева".

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