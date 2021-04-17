Головний герой шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако за час зйомок дуже здружився з ведучим проекту Григорієм Решетником

Як передає Politeka.net, це стало очевидним по черговому знімку, на якому чоловіки позували в неформальній обстановці. Зірки не тільки часто бувають разом в рамках проекту, але навіть і одягатися стали схоже. На фото Заливако фактично скопіював стиль Решетника, примірявши такі ж штани.

"Гриш, мені здається, що скоро твоїх фоток тут буде більше ніж моїх", - підписав фото Заливако.

У коментарях шанувальники шоу залишили масу відгуків. Також глядачі продовжили жартувати над тим, що Заливако вже встиг перецілувати на проекті всіх, крім Гриші.

"Бриджі у тебе звичайно...шик!", "Ну звичайно, він же теж зірка. Між іншим, ще з 2000-их років. Був голосом 1+1, на хвилиночку", "Гришу вже встиг поцілувати?)", "Ох, і Гриша... І тут і там його показують", "які мужчинки сидять", "правильне оточення", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Михайло Заливако засвітив кільце "на тому самому пальці". Як відомо, шоу "Холостяк" рухається до фіналу, тому цілком ймовірно головний герой вже зробив пропозицію тій самій.

Нагадаємо, що фаворитки "Холостяка" Заливако дружно влаштували сцени зі сльозами і скандалами: "я єдина...".

Як повідомляла Politeka, побачення "Холостяка" Заливако з красунею в бікіні збентежило українців:"який їхав, таку і зустрів".

Також Politeka писала, що "холостяк" Заливако довів до істерики учасниць шоу, рішення Міші зрозуміли не всі: "були б класною парою...".