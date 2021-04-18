Відомий російський комік і телеведучий Максим Галкін показав, як сильно підросли його діти за карантин

Як передає Politeka.net, комік регулярно показує своїх дітей в Instagram, але іноді шанувальники дивуються тому, як швидко вони ростуть. У вересні дітям Пугачової і Галкіна виповниться 8 років. Вони ростуть дуже талановитими і всебічно розвиненими дітьми.

На свіжому домашньому фото Галкін показався зі скуйовдженим волоссям. Поруч позували Гаррі і Ліза.

"Привіт", - коротко підписав фото щасливий батько.

У коментарях традиційно залишили приємні компліменти зірковому сімейству. Шанувальники звернули увагу, що діти дуже виросли за останній час.

"Які славні у вас дітки, щастя вам з Аллою", "Наймиліші, красиві. Як же приємно на вас дивитися", "як Ліза вже виросла, виглядає дорослою", "спасибі що подарували світу Лізочку", "так, діти звичайно схожі на Максима", "Привіт! Найкрасивіші", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ліза Галкіна пококетувала на камеру, скопіювавши відому блогершу. Шанувальники відзначають у Лізи особливий талант до акторської майстерності, який почав проявлятися ще в ранньому віці.

Нагадаємо, що чоловік Пугачової Галкін перетворився на пишногруду брюнетку, яскраві кадри: "що Алла скаже?".

Як повідомляла Politeka, Галкін показав, якою талановитою росте їх з Пугачовою дочка Ліза:"Велика сцена забезпечена".

Також Politeka писала, що недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі...".