Російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте вразила яскравим виглядом поруч з іменинницею Валерією

Як передає Politeka.net, 17 квітня Валерії виповнилося 53 роки. Ефектну блондинку активно вітали в мережі. Не пройшла повз дня народження колеги і Крістіна Орбакайте. Вона опублікувала знімок, ймовірно, зроблений за лаштунками якогось концерту. Як відомо, зірки досить часто виступають на одній сцені, оскільки є старожилами російського шоу-бізнесу.

На фото Христина позувала в дуже красивій леопардовій сукні, яка при першому погляді була схожа на халат. Подібні наряди піжамного типу зараз в тренді. Валерія ж позувала в більш традиційній вечірній сукні яскравого червоного кольору. Вона виставила ніжку в розріз, демонструючи відмінну фізичну форму. Дві блондинки помірялися красою, але шанувальники навряд чи змогли відповісти, хто з них краше.

Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте показала свою дочку Клавдію. На знімку Христина позувала в чорному в'язаному светрі, який вона одягла поверх блузи. Поруч стояла Клавдія, яка з віком стає все більше схожою на батька. Фото Орбакайте приурочила до початку весняних канікул. Щасливе обличчя Клави на фото тому підтвердження.

Нагадаємо, що 49-річна Орбакайте, загорнута в целофан, приголомшила гучною заявою: "Ух, вмієте...".

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Орбакайте опинився між життям і смертю, що відомо: "залишаєшся інвалідом...".

Також Politeka писала, що 49-річна Орбакайте показала, як виросла внучка Пугачової, відео: "з віком на Христину схожа".