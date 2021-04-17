Російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте вразила яскравим виглядом поруч з іменинницею Валерією
Як передає Politeka.net, 17 квітня Валерії виповнилося 53 роки. Ефектну блондинку активно вітали в мережі. Не пройшла повз дня народження колеги і Крістіна Орбакайте. Вона опублікувала знімок, ймовірно, зроблений за лаштунками якогось концерту. Як відомо, зірки досить часто виступають на одній сцені, оскільки є старожилами російського шоу-бізнесу.
На фото Христина позувала в дуже красивій леопардовій сукні, яка при першому погляді була схожа на халат. Подібні наряди піжамного типу зараз в тренді. Валерія ж позувала в більш традиційній вечірній сукні яскравого червоного кольору. Вона виставила ніжку в розріз, демонструючи відмінну фізичну форму. Дві блондинки помірялися красою, але шанувальники навряд чи змогли відповісти, хто з них краше.
Раніше ми писали, що Крістіна Орбакайте показала свою дочку Клавдію. На знімку Христина позувала в чорному в'язаному светрі, який вона одягла поверх блузи. Поруч стояла Клавдія, яка з віком стає все більше схожою на батька. Фото Орбакайте приурочила до початку весняних канікул. Щасливе обличчя Клави на фото тому підтвердження.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Олексій Тригубенко з "Холостячки" показав ймовірну свекруху-красуню Мішиної: "Вся сім'я в зборі..."
Дан Балан на вечірці для обраних змусив дівчат забути про своїх хлопців: "Молодець, що прорвався"
Кравець із "Квартал 95" радикально змінила образ, від Олени не залишилося й сліду: "Вже не секрет..."
Лобода з донькою розчервонілася від радості поруч з Пугачовою і Галкіним: "Хоч Івлеєву не запросили…"
Нагадаємо, що 49-річна Орбакайте, загорнута в целофан, приголомшила гучною заявою: "Ух, вмієте...".
Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Орбакайте опинився між життям і смертю, що відомо: "залишаєшся інвалідом...".
Також Politeka писала, що 49-річна Орбакайте показала, як виросла внучка Пугачової, відео: "з віком на Христину схожа".