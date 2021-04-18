Наближається кульмінація вокального шоу країни "Голос країни", вже зовсім скоро глядачі побачать півфінал проекту
Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram, присвяченому "Голосу", з'явилося відео, що демонструє закулісся проекту. Трохи підготовчих репетицій, порожні крісла тренерів-суддів, обговорення робочих моментів... Ось що пишуть автори пабліке в коментарі до відео:
"Трохи закулісного життя "Голос країни" 😍. Вже 18 квітня, в ефірі телеканалу 1 + 1 відбудеться півфінал наймасштабнішого вокального шоу країни.🔥 Включай в 21:00 "Голос "і Вболівай за улюбленого учасника, адже саме ти вирішуєш, хто пройде далі❤️".
Нагадаємо, в неділю відбудеться півфінал пісенного конкурсу, на якому переможе найоригінальніший і сильний виконавець, який сподобався глядачам.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
У Ткача з "Квартал 95" стався напад на сцені, Кошовий і Казанін кинулися "відкачувати" друга: кадри
Сімейний портрет Винника з Таюне та їх крихіткою переполошив українок: "Щастя вам!"
"Дракон зламав Остапчуку два ребра, Злата отримала струс мозку": розкрилася несподівана правда про шоу "Маска"
"Холостячка" Мішина і Еллерт ошелешили українців раптовим розставанням: "Навіщо ж так жорстоко Ксю з Сашею..."
У 11 сезоні багато нововведень, починаючи зі складу тренерів, якими стали Надя Дорофєєва, Монатік, Олег Винник, і Тіна Кароль, до учасників, багато з яких прийшли на проект в спробі перезавантажитися. не дарма і сам 11 сезон називається " Голос країни. Перезавантаження.".
У майбутньому півфіналі учасники співатимуть хіти українських музикантів: Сергія Бабкіна, Алексєєва, Пономарьова, Євгенії Власової, Валерієм Харчишина з "іншої ріки", Гайтани і The Hardkiss.
Шанувальники чекають не дочекаються півфіналу і нових пісенних відкриттів. У коментарях вони висловили свої думки з приводу своїх Фаворитів. тренери теж чекають своїх перемог, і готують учасників найкращим чином.
Нагадаємо, що Дорофєєва підкорила новим яскравим образом в ефектному ТОПі: "яка ж ти ікона..."
Як повідомляла Politeka, страждаючій безсонням Тіні Кароль доводиться терпіти біль на "Голосі країни": "це кошмар"
Також Politeka писала, що Дан Балан на вечірці для обраних змусив дівчат забути про своїх хлопців: "молодець, що прорвався"