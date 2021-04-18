Більшості українців скоро перестануть доставляти пенсії додому

З 1 вересня 2021 року доставка пенсій додому здійснюватиметься тільки для маломобільних категорій, зокрема, особам з інвалідністю I групи, тим, хто старше 80 років і тим, хто за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує стороннього догляду, передає "Главком".

Ці категорії осіб можуть вибрати між адресною доставкою компанією, відібраною на конкурсі, і банківським рахунком.

Решті категорій, тобто більшості пенсіонерів доведеться відкрити рахунок у банку. Фінансова установа передасть дані до Пенсійного фонду і почне нараховувати виплати на карту.

"У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги вибирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині повторно нікуди ходити не треба", - повідомив заступник міністра економічного розвитку Віталій Музиченко.

До 1 вересня пенсіонер може самостійно вибрати один з 40 банків, який для нього буде зручним, відповідати його вимогам. За даними заступника Міністра сьогодні вже 70% пенсіонерів, які отримують виплати через банківські установи, вибрали свій банк самостійно

Тим пенсіонерам, які до вересня не оберуть банк, орган, що здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки і проінформує про це. Змінити уповноважений банк можна в будь-який момент.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2021 року, середня пенсія по Україні становить 3,7 тисячі гривень.

Найбільше отримують кияни-5,1 тис. грн. У Тернопільській області-всього 2,8 тис.грн.

Військова пенсія-5,6 тис. грн. Виплати по інвалідності становлять 2,8 тис.грн. А ось найбільшою пенсією можуть похвалитися судді-77,3 тисячі гривень.

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