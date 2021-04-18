Актор і гуморист "Квартал 95" Юрій Ткач здивував несподіваною зміною зовнішнього вигляду
Як передає Politeka.net, Ткач виступить у фіналі зоряного шоу пародій «Ліпсінк батл». У фіналі проекту артист перевтілився в кумира молоді, 19-річну американську співачку Біллі Айліш. На своїй сторінці в Instagram Ткач показав фото, на якому він в яскравому образі обіймає свою дочку Лізу.
Для вразливого перевтілення Юрію наділи перуку, наростили довгі нігті і навіть вставили лінзи. Виступав він у кислотного кольору костюмі.
Донька Ткача теж одяглася під стать батькові. На ній пишна зелена спідничка, темна футболка з фотографією тієї самої Біллі Айліш і зелоено-рожеве взуття з салатовими шкарпетками.
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"Моя душа, яка завжди зі мною", - підписав знімок Ткач.
Фото активно коментують користувачі Мережі.
"Юра, ти в цьому образі дуже схожий на свою дружину. От не дарма кажуть-Бог парує", "Такі милі", "Ви круті", «Юрчик – ти красава», "Юрчик – кращий", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, коментуючи свою участь у проекті Ткач зізнався, що дуже любить співати і з нетерпінням чекає, коли знову можна буде піти в караоке. "Зараз не можна, тому для цього - ванна. Сусідів розважаю", - сказав артист.
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