У Британії провели в останню путь чоловіка королеви Єлизавети ІІ принцом Філіпом, який помер на 99 - му році життя

Церемонія пройшла в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Саме в цьому замку королева Єлизавета і принц Філіп жили з тих пір, як переїхали зі свого лондонського палацу під час початкової ізоляції в 2020 році.

19 березня 2020 року британська королева покинула Букінгемський палац і переїхала у Віндзорський замок. Цей вважалося тимчасовими заходами, очікувалося, що королева повернеться до палацу, як тільки це буде безпечно. Однак зараз з'явилися деякі сумніви, що вона коли-небудь назавжди переїде в Лондон, пише Showbiz Chtat Sheet.

Колишній королівський дворецький Пол Баррелл вважає, що королева Єлизавета вирішить прожити залишок свого життя у Віндзорі.

"...Букінгемський палац - це офіс, це Лондонська штаб-квартира королівської сім'ї, але тепер дім королеви - Віндзорський замок. І я думаю, що їй буде краще там, у неї тільки що народилися два нових цуценя коргі, які виводять її на вулицю», - сказав Баррелл австралійському шоу Sunrise.

Баррелл - не єдиний, хто вважає, що королева не повернеться в Лондон. Ще до смерті герцога відповідальний редактор The Sun Ден Вуттон висловив думку, що він не думав, що вона коли-небудь повернеться в Лондон.

"Дуже ймовірно, що королева більше не буде жити в Букінгемському палаці", - сказав він.

Палац був домом королеви з 1837 року, але Віндзорський замок завжди був улюбленою резиденцією королеви Єлизавети, а також маєтком, де похований принц Філіп. Його останки поховані в Королівському склепі під каплицею Святого Георгія. Вважається, що Єлизавета хотіла б залишитися там, щоб бути ближче до місця останнього спочинку Філіпа.

"Найкраще дозволити їй жити там, де вона відчуває себе найбільш комфортно», - сказав інсайдер ЗМІ в королівській родині.

На даний момент офіційні особи не підтвердили, чи залишиться Букінгемський палац її основною резиденцією.

Нагадаємо, похорон принца Філіпа пройшли в прямому ефірі, кадри з церемонії: як Єлизавета ІІ попрощалася з чоловіком.

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