Відома українська модель Тетяна Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе, розповівши про зачіску

Як пише Politeka.net, Таня Брик встигла побудувати кар'єру успішної моделі і стала тріумфатором проекту "Супер Топ-модель по-українськи". У красуні сотні тисяч фанатів в Instagram, з якими дівчина ділиться секретами моди і краси.

Цього разу Таня опублікувала в сторіс Instagram кілька роликів. У першому сторі Брик сиділа в маєчці перед дзеркалом, а на волоссі можна побачити Бігуді.

"Просто не питайте, що я роблю. Мені нічим зайнятися перед літаком і я експериментую. Цікаво, що вийде", - сказала в ролику Тетяна.

У другому сторі Брик вже була без бігуді, хвалячись об'ємним волоссям, а під кадрами написала:

"Блін, вони реально працюють. 15 хвилин і крута зачіска".

"Що я вам скажу-це реально класно. Подивіться який об'єм взагалі вийшов. А ці штуки коштують-дві пачки 40 гривень", - сказала модель в ролику.

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Цього разу модель блиснула красою в білій сукні. Наряд підкреслив всі достоїнства фігури зірки - її груди і тонку талію. Крім того, плаття було мереживним, що робило його ніжніше.

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