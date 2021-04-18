Ектор Хіменес-Браво, ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф", поділився одкровеннями про свої побачення

Як передає Politeka.net, про це відомий кулінар розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Одного разу (ще в Колумбії) я пішов на побачення з прекрасною дівчиною, ми багато сміялися розмовляли, а на наступний день на сімейному святі виявилося, що ми родичі", - розповіл Хіменес-Браво.

Стався курйозний випадок на побаченні у Ектора і в Україні.

"Приходжу я в ресторан на побачення з дівчиною, а вона з мамою, бабусею і моїми книгами для автографа", - розповів суддя шоу "Майстер Шеф".

Крім того, як-то дівчина прийшла на побачення з Ектором разом зі своїм братом.

Відзначимо, Ектор Хіменес-Браво не любить афішувати своє особисте життя. Все ж якось в інтерв'ю він розповів, що у нього було три кохані.

Першим коханням Ектора стала колумбійка Сандра. Відносини почалися ще в школі, але при переїзді в Боготу пара розлучилася.

Також 8 років Ектор прожив разом з дівчиною на ім'я Керолайн в Канаді. Однак, коли ресторатор вирішив перебратися в Україну, кохана його рішення не піддрежала, і відносинам прийшов кінець.

Також відомо про стосунки відомого ресторатора з українкою Ганною Тягун.

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