Антоніна Паперна, старша донька актриси Ольги Сумської, поділилася своїми материнськими буднями

30-річна дівчина, теж актриса, як і її мати, зараз живе в Москві разом із чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, і двома дітьми - трирічною донькою Євою та однорічним сином Данилом.

Як передає Politeka.net, Тоня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому відобразила кумедний момент.

Паперна робила селфі, коли до неї простяглася дитяча ручка з пультом.

"Ма, включи Три кота", - йдеться в підписі. Вираз обличчя Тоні в ту мить безцінний.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Молодим батькам серед підписників Паперної, як виявилося, знайоме це почуття невдоволення.

"Справжні батьки повинні знати пару серій напам'ять )", - насмішила універсальною порадою Тоня.

"Господи, просто як в дзеркало. І Фіксіков, а тепер Малишаріки"; "😂як знайоме"; "Три кота, три хвоста 🤭"; "Ахххааа. Нам молодша так само ходить говорить)))"; "Боже, яка жиза😁"; "😂 і у нас вони нонстопом, у тата вже смикається око, я звикла🤣"; "У нас сам включає.. 😂 і кожен раз біжить і сповіщає "мам, у мене три кота!!", "мам, у мене Фіксики!!" і тд😂"; "Захоплююся вашим стилем. Кожне фото і відео, намагаюся винести максимум корисних порад. 🔥 👏 Дякую", - відреагували в Мережі.

Раніше ми розповідали, як Паперна зворушила кадрами з сином. Саму дитину на фото не видно, а тільки його ручки та частково ніжки. Замість іграшок йому захотілося "пограти" з маминим обличчям. Крихітною долонькою той спочатку помацав мамин рот, а потім пальцем тицьнув їй у ніс.