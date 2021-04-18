У мережі показали фото всесвітньо відомої американської актриси Анджеліни Джолі в молодості

Як пише Politeka.net, голлівудська актриса зводить з розуму всіх чоловіків планети і кожен день вони жадають все нових і нових її знімків.

У знаменитості дуже багато фан-акаунтів в соцмережах, які поширюють фотографії свого кумира.

Так, на офіційній сторінці всіма улюбленої Енджі в Instagram з'явилося архівне фото, де вона позує в молодому віці.

Вже тоді актриса була справжньою красунею незважаючи на округлі щічки. А пустотливий погляд надавав особливої чарівності.

Відзначимо, що фотографія зроблена до того, як Анджеліна Джолі зважилася на пластичну операцію з видалення грудок Біша, після якої придбала добре окреслені вилиці.

Знімок викликав фурор серед її передплатників. Всього за годину його лайкнули понад 14 тисяч разів.

Також шанувальники написали кілька коментарів.

«Королева»,

«Красуня»,

"Я люблю тебе", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, на однією з фан-сторінок зірки з'явився кадр, на якому вона позує, лежачи на дивані. Анджеліна була в спокусливій чорній сукні, яка трохи задралася, оголивши ніжку. Особливу увагу привернула сильно коротка стрижка актриси. Шанувальники вже й забули, коли Джолі так сміливо експериментувала із зовнішністю.

"Небезпечна", - підписали фото автори аккаунта.

Нагадаємо, що штучна Анджеліна Джолі в мереживному боді побешкетувала на ліжку, начепивши наручники: "Диво-жінка".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі розслабилася на диванчику, блиснувши соковитими формами без білизни: "моє серце вискакує".