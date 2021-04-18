Відомий співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом DZIDZIO, засвітився зі знаменитою українкою, викликавши бурхливу реакцію мережі
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram DZIDZIO розмістив фото на якому позує поруч з Адою Роговцевою.
Виявилося, що знаменита українська актриса і кіно зіграє в новому фільмі DZIDZIO
"Моя любов з нової комедії-квест "де гроші". Королева пекла Роговцева», - підписав знімок артист.
Фото активно коментують користувачі Мережі, і не скупляться на компліменти артистам.
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"Неймовірні", " які ви красиві. Дзідзьо ти супер", "обожнюю цю актрису", - пишуть в коментарях.
Відреагувала на пост і його дружина Ярослава, відома під сценічним ім'ям Славія.
"Синергія", - написала вона.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явився фрагмент фільму з Дзідзьо і Адою Роговцевою, які знімали курйозний епозод в ліжку.
Комедія " де гроші?"повідає про бідного піаніста, який потрапляє в будинок багатої пенсіонерки. Маєток повно таємниць, одна з яких – величезний скарб, захований в особняку. За грошима полюють чимало людей, а претендентам на багатство потрібно пройти заплутаний квест.
Зараз фільм знаходиться на стадії виробництва.
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