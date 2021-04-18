Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, судді "Танців з зірками", показала незвичайний образ

Як пише Politeka.net, Лілія вже багато років разом з Владом, хоча офіційно оформила стосунки пара в 2015 році. Зараз вони виховують маленького сина Леона. Красуня за сімейними справами не забуває і розвивати свій блог в Instagram, де часто публікує сімейні кадри, тренування, а також цікаві образи.

Цей раз не став винятком, адже Лілія показала себе в квіткових спідниці і топі, позуючи на дерев'яній доріжці. Дружина Влада Ями трохи вигнулася, демонструючи ідеальну фігуру.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, так як така можливість відсутня в сторіс Instagram, де був розміщений знімок, але зазвичай зірку без компліментів не відпускають: "шикарна фігура, яка гармонія".

Ми писали, що дружина відомого українського танцюриста Влада Ями приміряла розкішне оксамитове вбрання і розповіла про сутність жіночої енергії.

"Жіноча енергія-енергія творчості. Пускаючи творчість у своє життя, ми стаємо внутрішньо більш гармонійними, умиротвореними і щасливими. Кожній з нас важливо знайти собі заняття до душі", - написала дружина танцюриста.

Нагадаємо, спекотна дружина Влада Ями з "Танців з зірками" подражнила формами і засвітила чоловіка за переодяганням

Також Politeka писала, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" з ліфчиком назовні змусила заздрити чоловікові

А ще Politeka повідомляла, що дружина-красуня Влада Ями підкорила ранковим перетворенням, зі скромниці в фатальну диву



