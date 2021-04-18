Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, судді "Танців з зірками", показала незвичайний образ
Як пише Politeka.net, Лілія вже багато років разом з Владом, хоча офіційно оформила стосунки пара в 2015 році. Зараз вони виховують маленького сина Леона. Красуня за сімейними справами не забуває і розвивати свій блог в Instagram, де часто публікує сімейні кадри, тренування, а також цікаві образи.
Цей раз не став винятком, адже Лілія показала себе в квіткових спідниці і топі, позуючи на дерев'яній доріжці. Дружина Влада Ями трохи вигнулася, демонструючи ідеальну фігуру.
Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, так як така можливість відсутня в сторіс Instagram, де був розміщений знімок, але зазвичай зірку без компліментів не відпускають: "шикарна фігура, яка гармонія".
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Ми писали, що дружина відомого українського танцюриста Влада Ями приміряла розкішне оксамитове вбрання і розповіла про сутність жіночої енергії.
"Жіноча енергія-енергія творчості. Пускаючи творчість у своє життя, ми стаємо внутрішньо більш гармонійними, умиротвореними і щасливими. Кожній з нас важливо знайти собі заняття до душі", - написала дружина танцюриста.
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