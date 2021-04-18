Відомий український шоумен і телеведучий реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетник захопив знімком на тлі ліжка

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.

Як відомо, Григорій Решетник, став досить популярним в Україні після виходу шоу-проектів "Холостяк" і "Холостячка" на телеканалі СТБ. Незважаючи на затребуваність і зайнятість ведучий встигає знаходити час на соцмережі. Так в своєму Instagram-акаунті він часто ділиться яскравими публікаціями і інтригує шанувальників.

Нещодавно зірковий телеведучий показав у своєму мікроблозі нове фото, на якому він позує перед дзеркалом на тлі величезного білосніжного ліжка.

Решетник одягнений по-святковому, - в чорний піджак , штани, білу сорочку і метелика.

Однією рукою телеведучий "Холостяка" застібає гудзики, а інший знімає себе на телефон.

Потрібно сказати, що знімок зроблений в розкішному номері львівського готелю.

"Святкове завершення Тижня У Львові! Вирушаю дарувати свято 😍», - повідомив фанатам Григорій.

Шанувальники захопилися побаченим, вони відзначили, що решетник створений для того, щоб дарувати свято.

"Гриша, ви просто створені для того, щоб дарувати свято !!! Ви вже і є свято !! 😊»,

"Вауу",

"Як завжди супер", - висловилися в мережі.

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