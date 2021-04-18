Популярний український співак Дмитро Монатік вразив емоційному виступом, перетворившись на довговолосу блондинку

Артист поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. Як відомо, напередодні Монатік взяв участь у шоу "Ліпсінк баттл", учасники якого перевтілюються у світових зірок і виконують під фонограму їхні хіти. Цього разу Монатік вирішив виконати пісню Chandelier від співачки Sia.

Для номера Монатік надів білий костюм, схожий на лікарняну піжаму. Крім того, для більшої схожості зі співачкою артист приміряв перуку з довгим блондинистим волоссям.

Виступ співака вийшов дуже емоційним: він бігав по сцені, перекидався на матраці і крутив його в руках, сидів за столом і активно жестикулював.

"Душею не кривлю - Sia люблю. P. S. Володимир Дантес, Ти королева. Газетку прочитав", - підписав кадри Монатік.

Його виступ вразив навіть інших зірок.

"Геніально", - написала в коментарі солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна.

А Світлана Лобода зазначила:»Бомба".

Шанувальники артиста також не залишилися байдужими.

"Оце так відпрацював", "це вищий пілотаж", "крутий номер! І відпрацювали його на ура!! Супер! І на рахунок газетки не забули", "дівчинка з кліпу виросла", " це просто ульот! Діма, як це щиро і емоційно", - пишуть люди.

Нагадаємо, Монатік в жіночій перуці влаштував покатушки на дитячому велосипеді, кадри витівок: "Полетіли...".

Як повідомляла Politeka, Монатік з довгим волоссям став копією популярної співачки, кадри перетворення: "Це несподівано".

Також Politeka писала, що дружина Монатіка збила з пантелику кадрами з синами, яких довго приховували: "Ваші хлопчики двійнята...".