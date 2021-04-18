Співачка Ксенія Попова з "Х-Фактора", яка стала солісткою оновленої "ВІА Гри", сколихнула публіку яскравим фото

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому крупним планом показала результат експериментів із зовнішністю.

Блондинка скуйовдила волосся, зробивши селфі на телефон. Дівчина наростила локони, ставши щасливою володаркою довгої шевелюри, тоді як ще зовсім недавно у неї було пишне каре.

Користувачі високо оцінили нову зовнішність Ксенії, засипавши співачку компліментами в коментарях:

"Вау 😍"; "лялечка ❤️"; "довге волосся 😍 😍 😍 "; "Довге волосся роблять з тебе тропікану-жінку) дуже розкішно"; "Найкрасивіша з групи 😍"; "😍Красунечка Ксюш 😍 😍 😍"; "Як же тобі пасує довге волосся 🔥"; "Вай яка красива🔥 🔥❤️".

Відзначимо, після розвалу тріо "ВІА Гра" в кінці минулого року через відхід двох учасниць, продюсер групи Костянтин Меладзе знайшов їм заміну. Так, замість блондинки Еріки Герцег і брюнетки Ольги Меганської в популярній групі "ВІА Гра" заспівали Ксенія Попова і Софія Тарасова. А кучерява руденька Уляна Синецька зберегла своє місце.

Раніше ми розповідали, Попову через відвертий знімок порівняли в Мережі з американською актрисою Мерилін Монро.

Для фото Ксенія одягла спокусливий чорний бралетт з корсетом і трусики. Мереживо і напівпрозорі вставки зробили образ юної красуні максимально спокусливим і зухвалим.

Нагадаємо, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" в міні-сукні закинула ніжку за ніжку, розбурхуючи фантазію:"леді".

Також Politeka писала, що непокірна зірка "Х-Фактора" відчинила піджак, показавши, чим зачепила Меладзе:»справжня ВІА Гра".