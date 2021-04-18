Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила зовнішнім виглядом під час поїздки закордон

Дівчина з Хмельницької області не втомлюється підкорювати серця фанатів не тільки своїми перемогами і спортивним духом, а й красою тіла.

Так, на своїй сторінці в Instagram Бех-Романчук розмістила пляжне фото, на якому позує, в найчистішій морській воді на тлі скелястого пейзажу в Туреччині, куди вона вирушила на відпочинок і тренування, передає Politeka.net

Красуня одягла Бірюзовий роздільний купальник на тонких зав'язках, який досхочу дав насолодитися м'язистим тілом легкоатлетки, а також стала в напівоборот, засвітивши свою пружну п'яту точку.

Волосся Марини були розпущені, а обличчя і засмагле тіло вона підставила назустріч сонячним променям, пікантно поправляючи зав'язки купальника.

"Я відкриваю Туреччину кожен день з нового боку💚 Це місце таке красиве 😻 у мене сьогодні багато емоцій", - написала дівчина.

Фолловери вже щосили коментують пляжний знімок спортсменки, назвавши Бех-Романчук русалкою і богинею.

"Боді олімпійського бікіні",

"Справжня русалка", "Як ви красиві, очей не відвести",

"Потрапив фотограф",

" Абсолютно чудова", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Бех-Романчук влаштувала спекотну розминку, мотивуючі кадри

А ще Politeka повідомляла, що спортсменка Бех-Романчук здивувала розкішними сідницями і стрибками в міні-шортах

Також Politeka писала, що Бех-Романчук посвітила своїм накачаним "горішком" у безсоромних шортиках