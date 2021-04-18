Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила зовнішнім виглядом під час поїздки закордон
Дівчина з Хмельницької області не втомлюється підкорювати серця фанатів не тільки своїми перемогами і спортивним духом, а й красою тіла.
Так, на своїй сторінці в Instagram Бех-Романчук розмістила пляжне фото, на якому позує, в найчистішій морській воді на тлі скелястого пейзажу в Туреччині, куди вона вирушила на відпочинок і тренування, передає Politeka.net
Красуня одягла Бірюзовий роздільний купальник на тонких зав'язках, який досхочу дав насолодитися м'язистим тілом легкоатлетки, а також стала в напівоборот, засвітивши свою пружну п'яту точку.
Волосся Марини були розпущені, а обличчя і засмагле тіло вона підставила назустріч сонячним променям, пікантно поправляючи зав'язки купальника.
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"Я відкриваю Туреччину кожен день з нового боку💚 Це місце таке красиве 😻 у мене сьогодні багато емоцій", - написала дівчина.
Фолловери вже щосили коментують пляжний знімок спортсменки, назвавши Бех-Романчук русалкою і богинею.
"Боді олімпійського бікіні",
"Справжня русалка", "Як ви красиві, очей не відвести",
"Потрапив фотограф",
" Абсолютно чудова", - пишуть в мережі.
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