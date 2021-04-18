Герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюка вирішив поговорити в мережі про наболіле і зізнався, що не дає йому спокою

Так, у себе в Instagram чоловік розповів, як його здолала депресія і поділився рецептом боротьби з нею, передає Politeka.net

Свій жорсткий пост екс-холостяк проілюстрував пляжним знімком, зробленим на самоті.

Михайлюк сидить на березі моря на колоді в квітчастих шортах і дивиться вдалину.

Знаменитість засвітив своє м'язисте засмагле тіло на тлі красивого морського пейзажу, а ось те що він написав, було абсолютно не радісним.

«Я знаю багато людей, які в даний час борються з цим, здавалося б, без виходу. На жаль, ця боротьба колись торкнулася і мене і мою сім'ю. Це реально, це складно, і якщо ви не впораєтеся з цим, це може навіть відняти у Вас життя», - зізнався Макс.

Михайлюку, за його словами, не дає спокою звістка про знайому дівчину, яка пішла з життя, не переживши депресію. Він переконаний, що їм достатньо було поговорити.

Також він розповів і про свій дотиснутий стан.

"Були дні, коли я просто спав, тому що біль був нестерпним.

Це було непросто, але мені вдалося це подолати.

Не закривайтеся в собі, оточуйте себе людьми з якими вам легко, займіться собою, робіть те, що приносить вам задоволення і перестаньте себе жаліти.

Бажаю Вам і вашій родині відмінного настрою, здоров'я і благополуччя», - написав герой «Холостяка».

"Чудові слова, спасибі♪",

"Добре коли є друзі з якими легко. А якщо таких немає?",

"Красиво написав", - пишуть в мережі.

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