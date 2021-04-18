Відома українська співачка Ірина Білик покрасувалася зухвалим образом у всьому чорному

Як пише Politeka.net, 51-річна співачка вирішила продемонструвати шанувальникам свій новий лук, поділившись відповідними фото в Instagram.

Заради знімків виконавиця вбралася у все чорне. Вона позувала у високих чоботях, чорному пальто під лаковану шкіру і капелюсі з широкими полями. Завершив образ співачки макіяж з акцентом на підведені очі.

На одному зі знімків співачка засунула руки в кишені, впевнено дивлячись в камеру. На другому ж вона вирішила трохи покрутитися, демонструючи підлоги пальто.

Своїм передплатникам Білик запропонувала вибрати, який знімок їм подобається більше. Втім, люди так і не змогли прийти до консенсусу, адже їм сподобалися обидва знімки.

"Будь-яка", "вогонь", "обидва знімка прекрасні, але на другому-загадковіше!", "Іра, ви неповторні! Супер!", "Обидві шикарні", "обидві, ви завжди на висоті. З нетерпінням чекаємо концертів!", "Фото номер два, але ти Іра, номер один!", "Обидві, ти на всіх виглядаєш шикарно!", "Примадонна!", "У всіх ти, душенька, нарядах хороша", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Білик розмістила фото в стильних нарядах разом зі своїм маленьким сином, п'ятирічним Табризом.

Малюк для фотосесії надів джинси, темно-синій піджак і білі кросівки. Табриз показує обома руками знак"перемога".

Нагадаємо, 51-річна Ірина Білик в прозорій спідниці похвалилася зйомкою з підрослим синочком: вся в чорному.

Як повідомляла Politeka, Ірину Білик після всіх маніпуляцій із зовнішністю насилу дізналися на сцені: "що з її обличчям?".

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