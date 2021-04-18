Відомий український комік, зірка шоу "Квартал 95" заінтригував кадрами перетворення

Як передає Politeka.net, Ткач вразить публіку черговим перевтіленням, а щоб підігріти інтерес до своєї персони, він розмістив фотознімок, зроблений в процесі гримування.

На фото, яке шоумен оприлюднив у себе в Instagram, він сидить в гримерці, а над його зовнішністю «чаклують» стилісти.

На коміка, відомого своєю лисиною, вже наділи чорну перуку, приклеїли вуса і підфарбували очі, а також загримували обличчя.

"На кого схожий?",- запитав Ткач у своїх шанувальників.

Під знімок в коментарях фоловери вже почали будувати здогади. Думки людей були різними від турка до Фредді Мерк'юрі.

"Турок",

"Мозгововой",

"Сталін в молодості",

"Фредді Мерк'юрі",

"Джонні Депп",

"Пабло Ескобар",

"На Белібея з Чудовий вік😃",

"На турецького чоловіка",

"Аль Капоне", - висловлюються в мережі.

Раніше ми писали, Ткач виступить у фіналі зоряного шоу пародій «Ліпсінк батл». У фіналі проекту артист перевтілився в кумира молоді, 19-річну американську співачку Біллі Айліш. На своїй сторінці в Instagram Ткач показав фото, на якому він в яскравому образі обіймає свою дочку Лізу.

Нагадаємо, що дружина Ткача з "Квартал 95" показала, в кого перетворився її зірковий чоловік: "минулого разу була…"

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