Відомий український комік, зірка шоу "Квартал 95" заінтригував кадрами перетворення
Як передає Politeka.net, Ткач вразить публіку черговим перевтіленням, а щоб підігріти інтерес до своєї персони, він розмістив фотознімок, зроблений в процесі гримування.
На фото, яке шоумен оприлюднив у себе в Instagram, він сидить в гримерці, а над його зовнішністю «чаклують» стилісти.
На коміка, відомого своєю лисиною, вже наділи чорну перуку, приклеїли вуса і підфарбували очі, а також загримували обличчя.
"На кого схожий?",- запитав Ткач у своїх шанувальників.
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Під знімок в коментарях фоловери вже почали будувати здогади. Думки людей були різними від турка до Фредді Мерк'юрі.
"Турок",
"Мозгововой",
"Сталін в молодості",
"Фредді Мерк'юрі",
"Джонні Депп",
"Пабло Ескобар",
"На Белібея з Чудовий вік😃",
"На турецького чоловіка",
"Аль Капоне", - висловлюються в мережі.
Раніше ми писали, Ткач виступить у фіналі зоряного шоу пародій «Ліпсінк батл». У фіналі проекту артист перевтілився в кумира молоді, 19-річну американську співачку Біллі Айліш. На своїй сторінці в Instagram Ткач показав фото, на якому він в яскравому образі обіймає свою дочку Лізу.
Нагадаємо, що дружина Ткача з "Квартал 95" показала, в кого перетворився її зірковий чоловік: "минулого разу була…"
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