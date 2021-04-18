Знаменитий український хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма задумався про майбутнє і показав яскравий образ в червоному

Як повідомляє Politeka.net, танцюрист поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому яма вирішив поміркувати на тему того, чи зможуть люди найближчим часом відмовитися від бензину і перейти на електромобілі.

"Електромобілі - це майбутнє? Начебто і так, але не зовсім. З одного боку в деяких штатах збираються прийняти закон про заборону продажу нових бензинових і дизельних авто з 2030 або з 2050 ...) А з іншого-заправляти електрокари довго і незручно. А деяким з лідерів ще й не подобаються наш холод і вологість (перевірено на собі)", - поскаржився Яма.

Він додав, що поки подорожувати по Україні на електромобілі досить важко.

"Мій вибір - ДВС", - додав танцюрист.

Цей пост він супроводив своїм фото в тематичному образі. Так, Яма одягнений, як автомеханік. Втім, його червоне вбрання явно виглядає занадто чистим для такої роботи. На фото танцюрист схилився над якимись запчастинами, але при цьому прицільно дивиться в камеру.

Його шанувальники тут же відреагували на пост.

"Влад, вам дуже йде червоний", "Ну Влааааад!", "Фото вогонь", "Влад будівельник все побудує", - пишуть люди.

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