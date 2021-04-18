Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян емоційно привітала з днем народження свою сестру Кортні і показала рідкісні фото з іменинницею

Як відомо, все сімейство Кардашьян-Дженнер обожнює виставляти найдрібніші подробиці свого життя на огляд публіки. Тому, Кім ніяк не могла не присвятити новий пост в Instagram дню народження своєї старшої сестри Кортні, якій 18 квітня виповнилося 42 роки. Про це пише Politeka.net.

"З Днем Народження мою вірменську королеву Кортні Кардашьян! Людину, яку на цій планеті я знаю найдовше! Людину, яка спробує зі мною будь-яку косметичну процедуру лол. Про Корт...Другої такої немає! Ти завжди знаєш, чого хочеш в цьому житті, і ніколи не будеш відповідати ідеалам інших, і я так захоплююся цим!..Я завжди буду тебе любити! Вдалого дня народження, ти все це заслужила!",- чуттєво написала Кім.

Цей пост вона супроводила добіркою їх з Кортні спільних фото. Одним з найцікавіших з них виявилося перше. На ньому сестри позують в халатах і без косметики, демонструючи, як виглядають їхні обличчя насправді.

Крім того, в добірці виявилися знімки з дитинства і юності сестер, на яких вони відображені ще до численної пластики.

Шанувальники бурхливо відреагували на пост Кім, засипавши її сестру привітаннями і компліментами.

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