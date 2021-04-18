Колишній "холостяк" Микита Добринін і його вагітна дружина Даша Квіткова розповіли, як майбутня дитина влаштувала їм "веселу" нічку
Зараз пара, яка вирішила одружитися після перемоги Даші на «Холостяку», знаходиться на відпочинку в Дубаї. Незважаючи на те, що їх дитина повинна з'явитися на світ зовсім скоро, Квіткова і Добринін вирішили продовжити свою поїздку ще на тиждень. На своїй сторінці в Instagram колишній "холостяк" вирішив розкрити деякі подробиці про вагітність своєї дружини. Про це пише Politeka.net.
Так, на кадрах Даша і Микита їдуть в ліфті і обговорюють минулу ніч, яка для них видалася бурхливою через активність малюка.
"Даша розповідає, як сьогодні з самого ранку тарабанив малою у нас. Напевно зголоднів", - розповів Добринін.
У свою чергу, його дружина помітила, що дитина штовхався в животі "дуже-дуже сильно".
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"Малій всю ніч веселився. Я думаю, що буде боксером або баскетболістом", - додав Микита в підписі до кадрів.
Раніше Квіткова зізналася, що у неї з'явилася набряклість, целюліт і боки, про які вона раніше і не думала. З 54 кілограм вага її змінився до 70+ кг, але саму квіткову це не турбує.
Вона також показала своє фото в білизні з вагітним животом.
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