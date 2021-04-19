Українська співачка Оля Полякова вирішила похвалитися закордонним відпочинком, але щось пішло не так
Кадрами суперблондинка поділилася у себе в сторіс Інстаграма, передає Politeka.net
На першому відео Полякова зі своєю старшою дочкою Марією і молодшою Алісою їдуть в готель на лімузині.
"Всім привіт, ми нарешті приземлилися, чекали цілу годину наш багаж. Ось нас зустрів прекрасний автомобіль, і ми вже прям в лакшері їдемо в готель», - говорить співачка.
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Полякова по дорозі розповідає, що зараз вони їдуть в новий готель, який тільки відкрився і вона тут буде вперше.
На наступному відео артистка показала, як їх зустрічають, і як виглядає вілла, в якій вони будуть відпочивати.
"Як красиво, а пісні будуть? Боже, як приємно, спасибі, наливаєте що-небудь?",- не стримує емоцій зірка.
На останньому відео Оля заходить в кімнату своєї молодшої дочки, яка сидить на ліжку і збирається переодягатися. Дівчинка просить матір не знімати її на камеру, а потім показує їй дулю.
"Мам, ну не треба, не знімай мене», - каже Аліса і показує непристойний жест.
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