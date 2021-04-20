Екс-учасник проекту "Холостячка" Андрій Шатирко здивував одкровенням із США, куди відправився разом із відомою блогеркою Софією Стужук і трьома її дітьми

Як передає Politeka.net, не завоювавши серце "Холостячки" Ксенії Мішиної, 29-річний Шатирко вирішив впритул зайнятися кар'єрою. Хлопець активно позиціонує себе як "тренер з енергії" і вчить інших, як жити.

Нещодавно він з'явився поруч із Софією Стужук, супроводжуючи дівчину під час її поїздки до Лос-Анджелесу. Як відомо, Софія, у якої майже 6 мільйонів підписників в Instagram, пережила в минулому жовтні страшне горе, втративши чоловіка, який помер в результаті ускладнень після коронавірусу.

Шатирко опублікував свіже фото з-за бугра, на якому постав посеред вулиці зі стаканчиком кави. У підписі молодий чоловік заговорив про розбиті мрії і звичку відкладати все на потім.

"Завтра. Скільки прекрасних мрій було розбито об це слово <...> Як багато щастя залишилося втраченим у слові завтра. Завтра піду на танці, завтра куплю квиток. І все. Забули, пропустили, стали чимось зайняті <...> Ви все переносите на завтра. Завтра приймає всі ваші плани, думки, слова. І чекає. І Всесвіт і весь світ чекає. Чекають, щоб допомогти вам стати краще, почати нові відносини, піти зі старих, стати щасливішими, реалізованіше, багатшими. Вони чекають вас. А ви чекаєте завтра. Але є одне але. Одного разу завтра може не наступити", - пофілософствував Шатирко.

У відповідь екс-учасник "Холостячки" отримав підтримку від користувачів: "Боже, аплодую стоячи 👏👏👏 скинула чоловікові❤️"; "важливо тільки тут і зараз! Ви маєте рацію! 👍😊😊"; "Реально 👏"; "100% пост дуже 🔥"; "А так все добре починалося🙄"; "Життєво 🔥"; "Дуже гарний пост👏".

Нагадаємо, Шатирко, який вилетів з "Холостячки", зізнався, чому його відшила Мішина: "це не завжди подобається жінкам..."

Також Politeka повідомляла, що Андрій Шатирко з " Холостячки "видав ганебну правду про" наречених "Ксенії Мішиної:" прийшли мірятися..."

Як писала Politeka, наречений з " Холостячки "Андрій Шатирко вляпався в скандал, зізнавшись у коханні:" на проекті був добреньким, а тут..."